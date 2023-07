L’uscita di Barbie, l’ultimo film di Greta Gerwig con protagonista Margot Robbie nel ruolo dell’iconica bambola Mattel, si avvicina sempre di più. Mentre sappiamo che le prime critiche hanno lodato il film, l’attrice e Ryan Gosling nel ruolo di Ken, ci sono due persone importanti nella vita dell’attore che hanno avuto reazioni più confuse alla sua performance: le sue due figlie.

In un’intervista con The New York Times, Gosling ha raccontato il rapporto delle sue figlie con le Barbie e come hanno reagito nel vederlo interpretare Ken.

Le Barbie sono arrivate nella mia casa nello stesso momento in cui ho avuto la parte, praticamente. Quello che è stato interessante per me è che le mie figlie non si limitano a spazzolargli i capelli e vestirle. Nessuna di loro le chiama Barbie. Hanno tutte complicate storie alle spalle, vite, relazioni, speranze, sogni. È incredibile quanto è complicato il mondo che hanno creato.

Continua Gosling descrivendo nello specifico la reazione delle bambine alla sua performace:

Erano confuse. Perché Ken? Loro non lo chiamano Ken. Uno di loro si chiama Darrell. E Darrell lavora in un negozio di alimentari. Il nome di una delle Barbie è Gym Class (Lezione di Ginnastica). E Gym Class ha incontrato Darrell al negozio di alimentari, ma Gym Class… si sta concentrando su se stessa al momento.

