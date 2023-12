Dopo l’uscita di Barbie, si è sparsa la notizia che sul set era stata impiegata così tanta vernice rosa da finire tutte le scorte dei negozi.

La scenografa Sarah Green wood ha voluto smentite la cosa, proponendo la sua versione dei fatti in un’intervista con Yahoo! Entertainment.

Sì, abbiamo trovato il colore dopo molti tentativi, volevamo il rosa perfetto. Perciò siamo andati da Rosco, questa fantastica compagnia cinematografica che produce bellissimi pigmenti. Ma ovviamente nessuno voleva il rosa finché non siamo arrivati noi, perciò non ce n’era abbastanza. Abbiamo detto che ci servivano 200 litri di vernice, e così ci siamo rimboccati le maniche per trovare la vernice rosa nel retro di ogni laboratorio. Alla fine ce l’abbiamo fatta, ma no, non abbiamo fatto sparire la vernice rosa dal mondo. Semplicemente non l’abbiamo trovata subito.