Come vi avevamo già riportato, durante la serata dei Critics Choice Awards America Ferrera ha ricevuto il SeeHer Award per Barbie, che ha accettato sul palco tenendo un bellissimo discorso sull’importanza della rappresentazione in ogni tipo di media.

L’attrice ha pubblicato il video del discorso sul suo account Instagram e tra i commenti di congratulazioni c’è stato anche quello di Sharon Stone che, oltre a complimentarsi con l’attrice e con le donne dietro al progetto Barbie, ha ricordato come, negli anni ’90, una sua proposta di un film dedicato alla bambola Mattel non fu solo scartato, ma anche deriso dagli studi:

Lo studio al quale lo proposi mi rise in faccia quando condivisi la mia idea per un film di Barbie negli anni ’90, nonostante avessi il supporto di tutto il team e delle figure di spicco dietro a Barbie stessa. Come cambiano i tempi, guardate dove siamo riusciti ad arrivare! Grazie, signore, per il vostro coraggio e per la vostra perseveranza.

