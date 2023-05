In un’intervista con Variety durante il MET Gala, Simu Liu ha parlato del film di Barbie diretto da Greta Gerwig.

“È stata un’esperienza incredibile… a parte la ceretta” ha commentato l’attore. “Già, i Ken non possono… diciamo che devi avere una pelle come quella di una bambola. Per farlo devi sbarazzarti dei peli e lo capisco, ma ho dovuto fare la ceretta in posti impensabili. A parte quello, è stato incredibile. Il set era così vivo e splendido, molto è stato ricostruito. Così tanti canti, balli, musica…“

Barbie sarà nelle sale italiane dal 20 luglio 2023, distribuito da Warner Bros. Pictures.

