Ora come ora non è stato ancora annunciato se Ryan Gosling canterà “I’m Just Ken” dalla colonna sonora di Barbie sul palco degli Oscar 2024.

Se dovesse succedere, a Simu Liu – uno degli altri Ken di Barbie – non dispiacerebbe fare compagnia al collega, anche se crede che sia “abbastanza”.

“Credo che Ryan sia ‘Kenough’. Ma non rifiuterei mai una telefonata da un canadese iconico come lui” ha dichiarato l’attore in un’intervista con Comicbook. “È il mio socio, il bro, perciò se chiamerà, io risponderò“.

La 96 esima edizione degli Oscar si terrà il 10 marzo 2024, e si svolgerà presso il Dolby Theatre nel centro commerciale Ovation Hollywood (ex Hollywood & Highland) di Los Angeles. La cerimonia verrà trasmessa in tutto il mondo (negli USA dal canale televisivo ABC) e presentata da Jimmy Kimmel.

