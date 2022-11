Barbie: Simu Liu sul rapporto con Margot Robbie e Ryan Gosling

Prossimamente vedremo Simu Liu (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli) nel cast del film di Barbie diretto da Greta Gerwig.

L’attore si è ritrovato sul set del progetto insieme a due grandi star di Hollywood ritenute anche sex symbol, ovvero Ryan Gosling e Margot Robbie.

E recentemente intervistato da ComicBook.com Liu ha scherzato sulla questione parlando anche del film:

Sono l’incarnazione della sindrome dell’impostore. Quindi direi che in nessuna maniera potrei entrare in una stanza dove ci sono Margot Robbie e Ryan Gosling e dire: “Mi trovo bene”. Forse per un breve momento io e Ryan abbiamo avuto un legame sul fatto che siamo entrambi canadesi. Voglio dire che sono tutte persone fantastiche e mi sento fortunato nel poterle chiamare anche amiche ora. Sarà un film pazzesco.