Timothée Chalamet e Saoirse Ronan sono stati protagonisti dei primi due film di Greta Gerwig: Lady Bird e Piccole donne. La regista stessa ha raccontato di sentirli un po’ come se fossero “suoi figli”, tant’è che aveva proposto loro un piccolo cameo anche in Barbie, ma conflitti lavorativi da parte di entrambi hanno reso impossibile questa apparizione.

Greta Gerwig ha però raccontato in un’intervista con Hollywood First Look che Timothée Chalamet ha effettivamente visitato il set di Barbie.

Ho provato ad averli entrambi, ma nessuno dei due riusciva ad esserci. Anche se quando Timothée è venuto a visitare il set ha detto: “Avrei dovuto esserci” e io gli ho risposto: “Lo so! Perché non ci sei?“

Ricordiamo che Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling continua a macinare successi. Ha trionfato al botteghino italiano di ferragosto, è il miglior esordio al cinema per una donna e ha battuto Il cavaliere oscuro come maggior incasso della Warner Bros negli Stati Uniti.

Trovate tutte le informazioni su Barbie nella nostra scheda.

FONTE: Variety

