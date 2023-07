Le autorità in Vietnam hanno vietato la riproduzione del film in uscita di Greta Gerwig, Barbie, nel Paese. Questo a causa di una scena in cui si vede una mappa con raffigurata la “linea dei nove tratti”. Si tratta di una rappresentazione di alcuni territori nel Mar Cinese Meridionale che la Cina reclama come suoi mentre il Vietnam si oppone, accusandola di violare la sua sovranità.

Vi Kien Thanh, il direttore generale del dipartimento del cinema del Vietnam per il Ministero della cultura, dello sport e del turismo, ha detto che il divieto è stato deciso dal Comitato di Valutazione Nazionale dei Film.

Ad oggi la Warner Bros. Pictures non ha ancora rilasciato commenti sul divieto.

Non è la prima volta che la “linea dei nove tratti” causa incidenti di questo tipo in Vietnam. Nel 2019 era successo al film DreamWorks Il piccolo Yeti e l’anno seguente a Uncharted, mentre nel 2020 alla serie televisiva Madam Secretary era stato imposto di rimuovere la mappa da tutte le scene che la contenevano.

Barbie in Italia uscirà il 20 luglio. Nel cast Margot Robbie e Ryan Gosling.

Tutte le informazioni sul film sono disponibili nella nostra scheda.

FONTE: Variety

