Recentemente, vi abbiamo riportato come l’atteso film di Barbie (GUARDA IL TRAILER) è stato bandito dal Vietnam. Il motivo? Nel trailer appare una particolare mappa con raffigurata la “linea dei nove tratti”. Si tratta di una rappresentazione di alcuni territori nel Mar Cinese Meridionale che la Cina reclama come suoi opponendosi al Vietnam, che la accusa di violare la sua sovranità. Dopo giorni di silenzio, un portavoce della Warner ha finalmente affrontato la questione, spiegando a Variety che:

La mappa di “Barbie Land” è un infantile disegno a matita. Gli scarabocchi rappresentano il viaggio immaginario di Barbie da “Barbie Land” al “mondo reale”. Non c’era l’intenzione di fare alcun tipo di dichiarazione.

Nel film, incontreremo infatti la Barbie di Margot Robbie mentre sta affrontando una crisi esistenziale all’interno di “Barbie Land” il suo mondo dei sogni rosa. La Weird Barbie (Kate McKinnon) la incoraggia così a intraprendere un viaggio alla scoperta di se stessa e le fornisce una mappa per il “mondo reale” Ciò che alcuni hanno ritenuto rappresentare la “linea dei nove tratti” è ciò che una fonte ha descritto come “linee di viaggio”, i trattini in serie spesso utilizzati nell’animazione per famiglie e nei disegni per bambini per rappresentare il luogo verso cui un personaggio ha viaggiato o da cui ritorna.

Barbie in Italia uscirà il 20 luglio. Nel cast Margot Robbie e Ryan Gosling. Tutte le informazioni sul film sono disponibili nella nostra scheda.

FONTE: Variety

