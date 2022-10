Bardo: ecco il nuovo poster del film Netflix di Alejandro Gonzalez Iñárritu

Dopo il trailer è approdato in rete anche il nuovo poster di Bardo – la cronaca falsa di alcune verità, nuovo film di Alejandro Gonzalez Iñárritu in arrivo su Netflix a metà dicembre (e a novembre in alcune sale selezionate).

Potete vedere il poster qua sotto:

A seguire potete leggere la sinossi di Bardo:

Bardo – la cronaca falsa di alcune verità è un’esperienza immersiva epica e visivamente straordinaria, ambientata durante l’intimo e commovente viaggio di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. L’uomo, dopo aver ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale, è costretto a tornare nel suo paese natale, ignaro che questo semplice viaggio lo spingerà verso una profonda crisi esistenziale. La follia dei suoi ricordi e delle sue paure riesce a perforare il presente, riempiendo i suoi giorni di un senso di sconcerto e stupore. Tra emozioni e abbondanti risate, Silverio lotta per trovare risposte a domande universali eppure intime, riguardanti la propria identità, il successo, la fragilità della vita, la storia del Messico e i profondi legami sentimentali che condivide con la moglie e i figli. In breve, cosa significa essere umani in questi tempi molto particolari.

