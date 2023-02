Deadline riporta che Barry Keoghan interpreterà Billy The Kid in un nuovo film sulla vita del celebre bandito statunitense. Per il progetto, l’attore, visto di recente in The Batman e Gli spiriti dell’isola (per il quale ha ottenuto una nomination agli Oscar) si riunirà col regista Bart Layton, che lo aveva diretto in American Animals. Alla produzione, troviamo le società Element Pictures, RAW e Film4.

La storia del film si concentrerà sulle origini irlandesi e sull’infanzia complicata di Billy The Kid, rimasto orfano all’età di 15 anni dopo la morte della madre e l’abbandono da parte del padre. Il suo primo arresto per rapina avvenne un anno dopo e a 18 anni era già ricercato per omicidio dopo una lite in Arizona. La sua notorietà così aumentò e a 21 anni lo sceriffo Pat Garrett lo uccise con un colpo di pistola.

Keoghan, che ha perso sua madre all’età di 12 anni ed è cresciuto in una famiglia adottiva, racconta cosa lo ha spinto a dedicarsi al progetto:

Abbiamo già visto molte versioni di Billy the Kid sullo schermo. Il mio interesse era cercare di raccontare una versione che si distaccasse dall’idea di Billy the Kid come pistolero freddo, calmo e raccolto, che siamo tutti abituati a vedere. Volevo umanizzarlo in un certo senso. Ricordo di aver letto qualcosa su di lui da bambino, ma mentre facevamo delle indagini per il progetto, abbiamo scoperto tantissime cose sulla sua vita. Ci sono così tanti testimoni oculari e versioni diverse della sua storia che non quadravano ma che hanno contribuito a creare la leggenda. Volevo uscire dalla leggenda costruita dai giornali e affrontare la pressione che deve aver sentito fin dai primi giorni. È stato in fuga per tutta la vita. Mi sentivo affine a Billy nel senso che ero un cocco di mamma, ma ovviamente ho preso una strada diversa, trasformando le mie circostanze di vita in qualcosa di positivo piuttosto che ribellarmi ad esse. Ciononostante, c’è un’anima e una vulnerabilità in Billy che credo sia importante far emergere, per comprenderlo come una persona reale piuttosto che come il mito che è diventato.

Keoghan aveva tentato di avviare il progetto all’inizio del 2020, ma la pandemia lo aveva bloccato. Ora, con una nuova sceneggiatura redatta da Hunter Andrews, Layton spera di programmare la produzione per la prima metà del 2024. “Non credo che sarà il mio prossimo film, o quello di Barry o di Ed [Giuney, produttore], ma ci stiamo preparando per il prossimo anno“, le sue parole.

FONTE: Deadline