Secondo quanto riportato da THR, Barry Keoghan (Saltburn) sarà il protagonista di Amo Saddam, film sugli ultimi giorni di vita di Saddam Hussein, che sarà diretto da Johan Renck, regista della serie HBO Chernobyl.

L’attore interpreterà un soldato americano incaricato di sorvegliare il dittatore iracheno spodestato nei mesi precedenti il suo processo e la sua esecuzione. Il film è basato sul best-seller di Will Bardenwerper The Prisoner in His Palace: Saddam Hussein, His American Guards, and What History Leaves Unsaid, un resoconto dei 12 soldati americani che hanno sorvegliato Hussein durante il suo processo per crimini contro l’umanità. Darby Kealey ha adattato il libro per lo schermo.

Con questa pellicola, il regista spera di catturare “in modo davvero immersivo e autentico” l’esperienza di trovarsi a Baghdad nel 2006 senza i “tipici tropi di un film di guerra“. Le vicende si svolgono a Camp Victory, il complesso che fungeva da base per le forze di occupazione in Iraq, così:

C’è questa enclave americana circondata da mura, mentre fuori c’è Baghdad, questo quadro di violenza settaria alla Goya, dove si svolge tutto il caos scatenato dalle azioni del mondo occidentale. Questo contrasto è qualcosa a cui attingiamo nella sceneggiatura. In un modo strano, [Amo Saddam] è un prison movie, un war movie, quasi un horror. C’è un po’ di sovversione dei generi.

Il ruolo di Saddam non è ancora stato scelto, ma Renck ha detto di essere alla ricerca di un “attore molto bravo della regione, che parli arabo e possa incarnare autenticamente il ruolo“.

Cosa ne pensate? Vi piace l’idea del film su Saddam Hussein con Barry Keoghan? Lasciate un commento!

FONTE: THR

