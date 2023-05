Dal festival di Cannes, dove ha ricevuto la Palma d’Oro onoraria, Michael Douglas ha ricordato un’altra volta sulla Croisette, quella del 1992 con la premiere mondiale di Basic Instinct, il “rovente” thriller erotico diretto da Paul Verhoeven dove ha recitato insieme a Sharon Stone.

Parlando dell’esperienza del vedere le scene di sesso sul grande schermo durante la proiezione della premiere spiega:

Basic Instinct è stato qualcosa di unico, anche per la Francia. Vedere quella scena di sesso sullo schermo gigantesco del Palais al festival, il più grande che abbia mai visto, è stato soverchiante, credo, per molte persone. Ricordo che poi abbiamo avuto una cena molto tranquilla perché tutti noi stavamo digerendo l’esperienza, ma è stato divertente.

Michael Douglas ricorda poi anche il processo di casting che ha portato all’ingaggio della sua co-star in Basic Instinct, ovvero Sharon Stone:

Volevamo davvero colpire certi tasti, avevamo una buona sceneggiatura e una favolosa attrice in Sharon. Era perfetta per la parte. Anche qua, è stato divertente. Facevamo le audizioni cercando di trovare la persona adatta al ruolo, Paul sapeva che ci sarebbe stato molto sesso, come accade spesso nei suoi film. Per questo, quando incontrava le varie attrici, faceva sempre questa premessa all’insegna del “Sì, sì, sì. Pero sai, ci sarà della nudità. Un sacco di nudità”. Io gli feci notare che poteva anche non dirlo, visto che l’approccio si era dimostrato privo di successo. Poi un giorno, ero in Europa, mi fa recapitare la cassetta con l’audizione di Sharon, lui aveva interpretato la mia parte con lei. Era davvero brava e ha fatto un ottimo lavoro.