Bastardi senza Gloria: Quentin Tarantino aveva scritto la parte dell’Orso Ebreo per Adam Sandler

Bastardi senza Gloria, l’acclamato war movie ucronico di Quentin Tarantino uscito nelle sale nel 2009, vede nel cast anche il regista / attore Eli Roth nei panni del sergente Donnie Donowitz, noto anche come l’Orso Ebreo.

Ospite, insieme a Judd Apatow, del podcast di Bill Maher Club Random, Quentin Tarantino ha rivelato che aveva scritto la parte dell’Orso Ebreo avendo in mente Adam Sandler come interprete e di non essere riuscito a concretizzare la cosa perché il comedian, nel mentre, era già impegnato con Judd Apatow nella lavorazione di Funny People.

Il racconto comincia col papà di Pulp Fiction che spiega:

Judd e io ci siamo incontrati tramite Adam Sandler nel periodo in cui io ho partecipato a Little Nicky. Sono uscito con quel gruppo per un po’. Siamo andanti a qualche evento insieme. Poi c’era Freaks and Geeks che era appena andato in onda o stava per andare in onda e io me l’ero perso, ma c’era tutta la squadra della Happy Madison che lo adorava.

Judd Apatow poi interviene:

Mi sento male perché quando stavo lavorando a Funny People con Adam Sandler, non ero consapevole del fatto che era la stessa finestra temporale in cui tu stavi cercando di usarlo in Bastardi senza Gloria.

Poi di nuovo Tarantino:

Ma chiaramente avrebbe dovuto necessariamente fare il tuo film proprio per come è stato concepito. Cioè, il film comincia con quella ca**o di videocassetta di voi da ragazzini! Ma sì, è vero, quando ho scritto l’Orso Ebreo l’ho fatto avendo in testa lui. Quando stavamo lavorando a Little Nicky mi diceva “Cacchio, davvero potrò fracassare di botte dei nazisti con una mazza da baseball? Che script grandioso, davvero grandioso ca**o! Non vedo l’ora”. Diceva a ogni suo amico ebreo “Interpreterò questo tizio che riempie di botte i nazisti con una ca**o di mazza da baseball”.

Purtroppo però, il casting non si è potuto concretizzare proprio perché, nel mentre, Adam Sandler era impegnato con Judd Apatow in Funny People e così la parte dell’Orso Ebreo è andata a Eli Roth, anch’egli ebreo come Adam Sandler.

Il problema è che Judd Apatow aveva già scritturato in Funny People tutti i bravi ebrei! Era un problema. Seth Rogen e tutti gli altri ebrei in gamba stavano facendo Funny People. Dovevo uccidere Hitler con una mazza da baseball e non avevo ebrei a disposizione! David Krumholtz… nessuno! Li aveva ingaggiati tutti lui! Mentre io stavo per girare la fantasia maschile ebrea!

Qua sotto potete vedere il cammeo di Quentin Tarantino in Little Nicky e la scena d’apertura di Funny People.

Cosa ne pensate di questo aneddoto su Bastardi senza Gloria e Adam Sandler raccontato da Quentin tarantino? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: Apple Podcast