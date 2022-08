Batgirl: Brendan Fraser incendia le strade di Gotham in un lungo backstage

L’uscita del film di Batgirl è stata cancellata dalla Warner Bros. Discovery la scorsa settimana, una notizia che ha creato un certo trambusto online.

Il linea teorica, il lungometraggio non vedrà mai la luce del sole anche se era praticamente pronto e quindi le persone curiose di saperne un po’ di più sull’effettiva riuscita – o meno – del cinecomic dovranno accontentarsi dei vari materiali che, in via ufficiale o meno, sono arrivati online. CBR segnala in merito che, su Reddit, è stato diffuso un lungo backstage di Batgirl in cui è anche possibile osservare in azione il villain Firefly interpretato da Brendan Fraser.

Potete vederlo direttamente qua sotto:

