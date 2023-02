Batgirl, Brendan Fraser condivide nuovi dettagli sulla sua esperienza: “È stato fantastico”

Ospite dell’Howard Stern Show, Brendan Fraser è tornato a parlare di Batgirl, l’adattamento cinematografico DC con Leslie Grace che lo scorso agosto la Warner Bros. ha deciso di cestinare, rinunciando alla distribuzione sia al cinema che su HBO Max.

L’attore ne ha parlato con grande entusiasmo:

Già, è stato fantastico. Adil [El Arbi] e Bilall [Fallah], che hanno girato il film Bad Boys, sono davvero bravi a far saltare in aria le cose, e adorano farlo. Amano usare fiamme vere e far esplodere tutto dal vero, perciò Firefly è l’antagonista perfetto per loro.

Gotham non ha mai avuto un aspetto così bello come a Glasgow, in Scozia. È tutto così bello e decadente, è stata una scelta perfetta per Gotham City. Ogni angolo della città era incredibile, con la giusta luce.

La storia ruotava attorno a un tizio che era stato nell’esercito e che si ritrova spogliato di tutti i suoi averi, perciò era molto arrabbiato con il sistema e decideva di metterlo a ferro e fuoco. Tutto qui, era proprio un super cattivo, ma al contempo si potevano capire le sue ragioni. Sulla carta era un bellissimo ruolo, l’ho apprezzato tanto.