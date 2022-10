Batgirl: Brendan Fraser torna a parlare della morte del film e dell’approccio pratico dei registi

In una recente intervista con Variety, Brendan Fraser è tornato a parlare di Batgirl, il cinecomic DC che la Warner Bros. ha deciso di non distribuire né al cinema né su HBO MAX.

“È stato tragico” ha ammesso l’attore. “Non è una mossa che garantisce fiducia tra registi e lo studio“.

Ha poi aggiunto:

Leslie Grace è stata fantastica, una forza natura, davvero un’attrice in gamba. Tutto è stato girato davvero, ed è stato un po’ il contrario di fare tutto su green screen. Hanno portato dei camion dei pompieri in giro per Glasgow alle 3 di notte con tanto di lanciafiamme. Si trattava di un film ad alto budget, ma ridotto all’essenziale.