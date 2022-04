Arriva un’interessante indiscrezione su, il cinecomic diretto da Bilall Fallah e Adil El Arbi con protagonista Leslie Grace nei panni di Barbara Gordon che dovrebbe debuttare su HBO Max.

Dovrebbe, appunto.

Puck, la newsletter di Matthew Belloni, segnala infatti che con la nascita di Warner Bros. Discovery, la compagnia potrebbe decidere d’investire più budget nella pellicola – tanto nella post-produzione che nel marketing – e provare la via della distribuzione in sala per Batgirl. Vi avevamo già spiegato che Warner Bros. Discovery, la nuova società nata dalla fusione tra Discovery Inc. e l’ormai dissolta WarnerMedia scorporata da AT&T, sarebbe pronta a rimettere totalmente in discussione la DC Entertainment (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Nella newsletter di Belloni viene spiegato che il destino di Batgirl potrebbe non essere più legato alla release esclusiva in streaming fondamentalmente per due ragioni: da una parte ci sono i lauti incassi ottenuti al cinema da The Batman, che hanno anche fatto da traino alle ottime performance del cinecomic in streaming su HBO Max, dall’altra il recente crollo in borsa di Netflix che è seguito al calo degli abbonati comunicato dalla compagnia (ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE).

Chiaramente, vi terremo aggiornati circa l’evolversi della situazione.

