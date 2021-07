Secondo quanto rivela l’ Hollywood Reporter , J.K. Simmons è in trattative per tornare nell’Universo Cinematografico DC nei panni del Commissario Gordon in, il lungometraggio prodotto dalla Warner Bros. e in arrivo sulla piattaforma streaming HBO Max il cui casting è attualmente in corso.

A interpretare la protagonista del film, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah su uno script di Christina Hodson, la giovane Leslie Grace (In the Heights – Sognando a New York). Nulla sappiamo sulla trama, ma le riprese inizieranno entro la fine dell’anno e il film dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming alla fine del 2022.

Simmons ha interpretato il Commissario Gordon in Justice League (2017), comparendo poi in una porzione più ampia del film in Zack Snyder’s Justice League. Nel 2019 l’attore aveva rivelato di aver firmato un contratto multi-film che prevedeva il suo coinvolgimento in tre pellicole, ma non sapeva se ciò sarebbe successo. Sarà curioso capire se Simmons sarà l’unico legame che Batgirl avrà con il film di Zack Snyder.

Gordon ha fatto il suo debutto nel numero 27 di Detective Comics, datato 1939. Sua figlia, Barbara Gordon, ha fatto il suo debutto nei fumetti e nella serie tv con Adam West negli anni sessanta. Negli anni, poi, è stato proposto sia come padre che come zio/figura paterna di Barbara. Al cinema è stato interpretato da Pat Hingle sia nei film di Tim Burton che in quelli di Joel Schumacher, mentre nella trilogia di Christopher Nolan aveva il volto di Gary Oldman.

Ricordiamo che Batgirl era stato affidato inizialmente a Joss Whedon, che doveva scrivere e dirigere il film nel 2017: ad aprile del 2018, però, ha abbandonato i suoi piani spiegando di non riuscire a trovare una storia adatta. Ad agosto 2019 la Warner ha iniziato la ricerca di un nuovo regista.

Barbara Gordon è l’alter ego più noto di Batgirl, introdotto inizialmente nei fumetti nel 1961 come Betty Kane. Nel 1967 i produttori della serie tv di Batman hanno reinventato il personaggio per attirare pubblico femminile: Yvonne Craig la interpretò sul piccolo schermo. Al cinema, è stata interpretata da Alicia Silverstone nel film di Joel Schumacher Batman & Robin.