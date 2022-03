Il film HBO Max diè stato al centro di una recente intervista di Discussing Film con, che tornerà a interpretare il commissario Gordon.

L’attore ha parlato nello specifico dell’operato dei due registi Adil El Arbi e Bilall Fallah:

Cavolo, quei ragazzi sono pazzi! Non so come facciano, quando li ho raggiunti avevano già iniziato a girare da un mese. Li ho incontrati su Zoom, ero a farmi un massaggio dopo la palestra a Chicago quando abbiamo parlato per la prima volta.

Apportano al set così tanta energia, li ho già paragonati a dei cani di due anni messi nel retro di una station wagon per tutto il giorno e poi lasciati liberi. L’energia e la passione che mettono nella realizzazione del film è coinvolgente, per di più sanno esattamente cosa stanno facendo.