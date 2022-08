Batgirl, Kevin Smith sulla cancellazione del film: “Vi garantisco che non era una schifezza”

Dato il tema cinefumettistico e pop, era inevitabile che Kevin Smith avrebbe detto la sua in merito alla cancellazione dell’uscita di Batgirl, il film con Leslie Grace nei panni della protagonista diretto da Bilall Fallah e Adil El Arbi (registi di Bad Boys for Life e del primo e ultimo episodio di Ms Marvel).

Durante il suo podcast Hollywood Babble-On, Kevin Smith ha espresso tutta la sua contrarietà verso la mossa fatta dalla Warner garantendo anche che, contrariamente alle voci che serpeggiano online, il film non era una schifezza.

È una roba davvero pessima l’aver cancellato il film della Batgirl latina. Non me ne frega un ca**o se il film era una ca*ata totale – e vi garantisco che non era una schifezza. I registi di quel film hanno diretto un paio di episodi di Ms. Marvel, uno show fo**utamente splendido e per fare Batgirl hanno avuto a disposizione molti soldi in più di quelli avuti per fare una puntata di Ms. Marvel