In mezzo al terremoto e agli sconvolgimenti che il nuovo assetto della Warner Bros Discovery sta portando, la prima testa saltata è stata, come noto, quella di Batgirl, il film con Leslie Grace nei panni della protagonista diretto da Bilall Fallah e Adil El Arbi (registi di Bad Boys for Life e del primo e ultimo episodio di Ms Marvel).

Poco fa, Adil El Arbi ha condiviso nelle storie di Instagram una mail di supporto che lui e Bilall Fallah hanno ricevuto, una missiva spedita da una delle personalità più note in quel di Hollywood: Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios.

Nella mail, Feige dice ai due:

Amici miei, ho dovuto contattarvi per farvi sapere che tutti noi vi stiamo pensando. Per via delle meravigliose notizie del matrimonio (congratulazioni!) e per via della brutta notizia su Batgirl. Siamo molto orgogliosi di voi e del vostro straordinario lavoro, in particolare Ms. Marvel naturalmente. Non vediamo l’ora di vedere cosa vi riserva il futuro. Spero di vedervi presto.