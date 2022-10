Un report dell’Hollywood Reporter dedicato al potere contrattuale delle star e ai compensi che attori e attrici ricevono per prendere parte ai vari cinecomic, è stato riportato il cachet che Michael Keaton ha ricevuto per tornare nei panni di Batman in Batgirl.

Il film, lo ricordiamo, sarebbe dovuto uscire in streaming su HBO Max, ma è rimasto vittima della rivoluzione societaria di WarnerMedia, ora fusa insieme a Discovery. Batgirl è stato cancellato a inizio agosto, ma, trattandosi appunto di un progetto ideato per lo streaming, i vari talent coinvolti erano già stati pagati proprio perché la pellicola non avrebbe potuto fare affidamento sulle compensazioni del botteghino cinematografico e, a quanto pare, per quello che sarebbe dovuto essere un “glorioso cammeo” nei panni di Batman, Michael Keaton avrebbe ricevuto una paga non indifferente: secondo la testata l’assegno incassato dall’attore è di ben due milioni di dollari.

Tempo fa, commentando la cancellazione di Batgirl da parte di WarnerBros Discovery, Michael Keaton spiegava:

Suppongo sia stata una decisione di business. Posso ipotizzare che sia stata una decisione valida. Ma non lo so.

FONTE: Hollywood Reporter