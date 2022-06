Prima di approdare alla DC per dirigere il film di Batgirl, i due registi Bilall Fallah e Adil El Arbi avevano diretto due episodi di un prodotto dei Marvel Studios da pochi giorni su Disney+, ovvero Ms Marvel.

I due registi hanno spiegato a THR che hanno ricevuto il pieno supporto della Marvel:

Abbiamo scritto ai Marvel Studios un’email per annunciare che avremmo diretto Batgirl, e Kevin Feige, Victoria [Alonso] e Lou [D’Esposito] ci hanno tutti fatto le congratulazioni. Erano felicissimi per noi. La gente pensa che ci sia rivalità, ma non è così. Si rendono reciprocamente più forti e l’abbiamo avvertito lavorando sia alla DC che alla Marvel.