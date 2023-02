The Batman 2: Liam Neeson sulla possibilità di tornare nei panni di villain

Nella nuova DC di James Gunn e Peter Safran ci sarà, ovviamente, spazio per Batman, ma a quanto pare se proponessero a Liam Neeson di tornare nei panni di un villain della saga otterrebbero un “No, grazie” come risposta.

Liam Neeson, lo ricordiamo, ha vestito i panni di Ra’s Al Ghul in Batman Begins, il primo capitolo della Trilogia di Christopher Nolan dedicata al Cavaliere Oscuro di Gotham City, un ruolo che la star nord irlandese ha poi ripreso, per un breve cammeo, nel terzo film della saga.

Parlando in un video pubblicato su YouTube da Men’s Health, in merito a Batman Liam Neeson dice:

Interpreterei un villain nell’ultima incarnazione di Batman? No, l’ho già fatto in Batman Begins con Christian Bale. Ero Ra’s Al Ghul. Non era propriamente un cattivo. Era più uno che cercava di riorganizzare il mondo che aveva bisogno di essere riorganizzato. No, non lo farei, poi ho sentito dire che l’ultimo Batman dura quasi tre ore. Pronto (finge di russare, ndr.)?