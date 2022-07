Un infausto costume della storia dei cinecomic verrà presto messo all’asta! Come segnalato da Variety infatti la casa d’aste Heritage Auctions ospiterà dei memorabilia del mondo della settima arte e non solo in un’asta dal nome Hollywood & Entertainment, e proprio lì sarà presente anche il costume indossato da George Clooney in Batman & Robin, ovvero lo sbeffeggiato costume dell’Uomo Pipistrello con i capezzoli molto pronunciati.

La base d’asta per il costume di Batman è di 40.000 dollari. Tra gli altri oggetti presenti troviamo anche l’iconico costume viola del Joker di Jack Nicholson (dal cinecomic di Tim Burton) e anche il bastone dell’Enigmista interpretato da Jim Carrey in Batman Forever.

La sinossi del cinecomic:

Nella futuribile città di Gotham City, Batman, affiancato da un Robin ormai cresciuto e più indipendente, e’ sempre pronto ad accorrere laddove si presentano situazioni di pericolo. Nella propria, spaziosissima abitazione, quando torna a casa la sera e’ accolto dal fedele e amatissimo Albert, uomo tuttofare sempre prodigo di consigli e che quasi di nascosto fa ad un certo momento entrare in casa la nipote Barbara. Da lei rimane subito colpito Robin, che infine riesce a farla partecipare alle loro imprese sotto la maschera della Batgirl. Intanto una minaccia incombe: il malvagio Mr. Freeze vuole distruggere la città se non verra’ accolta la sua richiesta di mettere tutto ai suoi ordini. Le autorità si rivolgono a Batman, che subito si mette in azione. Tra i suoi avversari si inserisce anche Poison Ivy, che cerca di ingannare il giovane Robin per arrivare a far cadere in trappola Batman. Questi pero’, sempre muovendosi nella sua doppia identità dell’eroe e del tranquillo cittadino Bruce Wayne, miliardario dedito ad opere filantropiche, riesce, dopo molti affanni, a sconfiggere il malvagio Freeze e a ridare tranquillità a Gotham City.

