Nel lontano 2003fu così vicino a ottenere il ruolo diindi Christopher Nolan da fare uno screen test in compagnia dinei panni di Rachel (un favore fatto dall’attrice alla direttrice del casting).

L’attore durante un’intervista recente è tornato a parlare di quel momento sminuendo un po’ il suo comunque grande traguardo:

Non credo di essere stato così vicino a ottenere il ruolo. L’unico attore giusto all’epoca, secondo il mio parere, era soltanto Christian Bale, che fu pazzesco. Per me fu solo un’esperienza che si tramutò in qualcos’altro, si trasformò nello Spaventapasseri e in un rapporto di collaborazione con Chris [Nolan]. Ricordo con molto calore quei momenti, anche se non mi sono mai, mai considerato così tanto adatto a interpretare Bruce Wayne.