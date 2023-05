Ospite della recente SnyderCon (via The Direct) Ben Affleck ha parlato dei piani originali per il villain del film di Batman mai realizzato.

Dopo Justice League, l’attore sarebbe dovuto infatti apparire in una pellicola stand-alone sul Crociato di Gotham, che avrebbe dovuto anche dirigere. Come sappiamo, il progetto non ha mai visto la luce, mentre nel frattempo è arrivato nelle sale il film con protagonista Robert Pattinson.

Durante la manifestazione, a Affleck è stato chiesto in particolare informazioni al possibile utilizzo del personaggio di Slade Wilson/Deathstroke. Ecco la sua risposta:

C’erano diversi [personaggi] che stavo esplorando. E i piani erano di crearne di interessanti, ricchi di sfumature e complessi, in particolare il personaggio che hai citato. Ho l’impressione che – e qui mi addentro nelle mie preferenze – o si fa un unico e grande villain così formidabile che non si riesce a immaginare come il protagonista possa sconfiggerlo. Oppure devi popolarlo, come in Injustice, con questi grandi gruppi di cattivi, dove devi avere tutti questi personaggi diversi. All’epoca, quindi, stavo cercando di concentrarmi su quel personaggio e di approfondirlo per farlo apparire il più impressionante possibile. Questo è l’unico dettaglio che ho per voi. È un grande villain perché ho avuto la sensazione istintiva che sarebbe stato all’altezza di [Batman]. Anch’io sono un grande ammiratore di quel personaggio, soprattutto in New 52, per il modo in cui hanno trattato Deathstroke, e ho pensato che potesse funzionare.

Vi ricordiamo che Ben Affleck riprenderà per l’ultima volta i panni di Batman in The Flash, cinecomic DC in arrivo a giugno (GUARDA IL NUOVO TRAILER). The Flash sarà nelle sale italiane il 14 giugno 2023 distribuito da Warner Bros. Pictures. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

Cosa ne pensate delle parole di Ben Affleck sui piani originali per il villain del film di Batman mai realizzato? Lasciate un commento!

FONTE: The Direct

