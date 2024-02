Qualche mese fa, lo sceneggiatore/regista Patrick Harpin (Mio papà a caccia di alieni) e il production designer/produttore Yuhki Demers (Spider-Man: Un nuovo universo e Across the Spider-Verse) si sono recati alla Warner Bros. per proporre un film animato di Batman Beyond, celebre serie trasmessa a cavallo del nuovo millennio. Nei giorni scorsi, hanno condiviso la notizia pubblicando sui social alcuni immagini della produzione, che mostrano il protagonista Terry McGinnis esplorare Neo-Gotham e affrontare Inque, uno dei suoi nemici più pericolosi.

Nel post, che trovate qui sotto, Demers sottolinea come le possibilità che il progetto venga realizzato siano sparute, ma di non perdere comunque la speranza, nell’attesa di un incontro con James Gunn. Ecco le sue parole:

Prima di proporre la nostra idea, ci hanno avvertito che “non c’è assolutamente modo di fare un film di Beyond“, ma hanno apprezzato il nostro entusiasmo. Abbiamo proposto la bozza dell’intero film, e quello che era iniziato come un “mai” si è trasformato in un “forse”. Da allora, ci siamo fatti strada nell’azienda sperando di arrivare a James Gunn. Ma per ora, ecco un assaggio di quello che abbiamo preparato.

Batman Beyond (nota in Italia anche come Batman of the Future) è stata creata da Bruce Timm, Paul Dini e Alan Burnett ed è andata in onda originariamente dal 1999 al 2001. La storia vede come protagonista il giovane Terry McGinnis, che veste i panni del nuovo difensore di Gotham, sotto la supervisione di Bruce Wayne, il Batman originale, che gli fa da mentore e da guida. Dopo il suo grande successo, la DC Comics ha pubblicato alcuni fumetti ispirati alla serie, inclusa una serie regolare, a partire dal 2011.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un film animato di Batman Beyond? Lasciate un commento!

FONTE: IG

