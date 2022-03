Prima che Matt Reeves dirigesse, la Warner Bros stava lavorando a un film co-scritto, diretto e interpretato da Ben Affleck. Noi abbiamo seguito a lungo lo sviluppo del progetto, che era collegato agli altri film del DCEU. Tra i personaggi che sarebbero stati presenti nel film, anche Deathstroke: nel 2016 Affleck annunciò infatti il confermò di Joe Manganiello nella parte

Ora Keith Christensen condivide su Instagram un concept del villain realizzato proprio per il film. Nell’immagine vediamo l’aspetto che avrebbe potuto avere il personaggio nella versione di The Batman che non vedremo mai:

Nel 2020, Manganiello accennò al film di Affleck mai realizzato: “Era una storia molto dark nella quale Deathstroke era una specie di squalo, come un villain di un film horror che stava smontando la vita di Bruce dall’interno. Era sistematico: uccideva chiunque fosse vicino a Bruce e distruggeva la sua vita, cercava di farlo soffrire perché era convinto che fosse lui il responsabile di alcune cose che erano successe a lui”. Ricordiamo che Deathstroke doveva essere anche al centro di un film diretto da Gareth Evans:

Le basi narrative per il film di Deathstroke sono state poste. C’è tutto e sarebbe davvero un peccato se i fan non riuscissero a vederlo. Morirei infelice.

Nel 2017, Manganiello è comparso in una scena nei titoli di coda di Justice League in cui incontra Lex Luthor (Jesse Eisenberg) per discutere di un team di villain. In Zack Snyder’s Justice League compariva invece una scena estesa: Luthor svelava a Deathstroke l’identità segreta di Batman. Inoltre lo rivedevamo nei sogni di Bruce Wayne in cui formava un team per fermare un Superman cattivo: oltre a Deathstroke, il team includeva Flash, Cyborg, Mera e Joker.

