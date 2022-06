Anche se non sono vistosi ai livelli dei capezzoli del costume indossato da George Clooney in Batman & Robin, anche quello indossato da Val Kilmer inpropone questo particolare anatomico.

Per anni e anni è stato il regista Joel Schumacher a “prendersi la colpa” di questa scelta estetica, ma la cosa si deve, in realtà, allo sculture delle armature del Crociato di Gotham, Jose Fernandez (che, più di recente, ha lavorato anche con Zack Snyder per Batman v Superman).

In un’intervista rilasciata in occasione dei 25 anni di Batman & Robin, Fernandez ha parlato proprio del perché, in Batman Forever, abbia deciso di aggiungere i capezzoli al costume dell’Uomo Pipistrello.

Joel Schumacher ha sempre attribuito a te la scelta di aggiungere i capezzoli al costume di Batman. È vero? Sì. I capezzoli sono una di quelle cose che ho aggiunto al costume di Val Kilmer in Batman Forever. Ma per me non era una questione collegata a una qualche forma di feticismo, bensì un’influenza che arrivava dalle armature dei romani, dei centurioni. Nei fumetti, questi personaggi sembrano nudi, con della vernice spray sopra a fare il costume. Ha tutto a che fare con l’anatomia e a me piace spingere in direzione dell’anatomia. Non ricordo esattamente dove fosse la mia testa al tempo, ma, oggi, è questo che ricordo. E così ho aggiunto i capezzoli. Non avevo previsto che se ne sarebbe parlato così tanto.

Poi quando gli viene chiesto perché se ne parlò così tanto specie dopo Batman & Robin aggiunge:

Nel primo erano solo una piccola massa di argilla. Era qualcosa di sottile, suggerito. Ma con Batman & Robin, Joel Schumacher, che aveva amato i capezzoli, decise che dovevamo mostrarli di più. Li voleva affilati, appuntiti. Ed erano anche cerchiati, sia all’esterno che all’interno. Io non volevo farli, ,a era lui il capo e così abbiamo fatto quello che ci aveva chiesto ed è tutto diventato un po’ ridicolo.

