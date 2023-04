Un film di Batman diretto dai fratelli Russo e prodotto dai DC Studios di James Gunn e Peter Safran? Chiaramente, ora come ora, si tratta solo ed esclusivamente di “fantascienza” ma la questione è stata affrontata proprio dai due filmmaker nel corso di un’intervista rilasciata a margine della promozione stampa di Citadel, la serie da loro prodotta in arrivo su Prime Video il 28 aprile. A proposito, continuate a seguire BadTaste i prossimi giorni perché avremo modo di proporvi le nostre interviste coi talent presenti in questi giorni a Londra per la World Premiere dove siamo stati invitati dal colosso dello streaming.

Tornando ai Batman e ai fratelli Russo, ecco cosa rispondono Anthony e Joe Russo nel momento in cui viene chiesto loro se accetterebbero la regia di The Brave and the Bold, il film dell’Uomo Pipistrello che fa parte dei primi progetti annunciati dai neonati DC Studios che è ancora senza un regista.

Anthony: Non ci vengono fatte spesso domande sui personaggi DC. Joe: Ovviamente, dato che c’è James a gestire tutto, sarebbe un sì senza ombra di dubbio. Lo amiamo alla follia e adoriamo la direzione che vuole intraprendere con quel mondo. Sai già in partenza che ci sarà inventiva. I nostri personaggi DC preferiti? Ce ne stanno davvero tanti. In genere rispondo sempre citando quelli che collezionavo da ragazzino e i due che collezionavo, anzi, i tre che collezionavo più avidamente erano Spider-Man, X-Men e Batman. Ma ci sono state così tante iterazioni di Batman che diventa una risposta quasi scontata.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un film di Batman diretto dai fratelli Russo? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

FONTE: Comic Book

