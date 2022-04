Lo sceneggiatore del cinecomic DC prodotto dalla Warner, Daniel Waters, ha raccontato un paio di aneddoti, il primo dei quali collegato alla particolare lamentela fatta da Danny DeVito dopo la lettura della prima stesura dello script.

Waters spiega anche che in virtù del senso d’insoddisfazione provato da Tim Burton per il suo primo film di Batman, non ricevette alcuna particolare nota da parte del filmmaker circa la direzione da dare allo script, una cosa, questa, che gli venne particolarmente facile perché neanche lui era un grandissimo amante del primo lungometraggio con Michael Keaton dedicato al crociato di Gotham.

Tim Burton non mi diede alcuna direttiva. Mi disse solo che desiderava che Batman – il ritorno non avesse nulla a che fare col primo film. A essere onesti, io stesso non sono un grande fan del primo Batman di Tim Burton. C’era quel personaggio, il reporter interpretato da Robert Wuhl, che proprio non sopportavo. Volevo che ci fosse una scena in cui veniva crocifisso sul Batsegnale ma Tim Burton mi disse “No, non tirare proprio in mezzo il primo film. Fai qualcosa di completamente differente”.