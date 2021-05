Sarebbe una cosa a sé stante. Lo farei al 100% nello stile di Watchmen. Non credo neanche che sarebbe così costoso, onestamente. È una storia molto cruda.

Durante il podcast Happy, Sad, Confused è tornato a parlare del desiderio di dirigere un adattamento cinematografico di, la celebre miniserie a fumetti scritta e disegnata da Frank Miller:

Nel corso della chiacchierata ha inoltre precisato che scritturerebbe altri attori, rinunciando ai volti del DC Extended Universe. Ha poi svelato che uno degli attori presi inizialmente in considerazione per il ruolo di Bruce Wayne in Batman V Superman: Dawn of Justice fu Matthias Schoenaerts.

Il regista già lo scorso novembre aveva ammesso di avere ancora il sogno di dirigere un film su Batman e nello specifico lavorare a un adattamento di Batman: Il ritorno del Cavaliere Oscuro:

Ho letto un tweet di recente che diceva qualcosa come: “Snyder deve smetterla di leggere solo Il ritorno del Cavaliere Oscuro, esistono altri fumetti”. […] Ma io ne sono ossessionato! Ho sempre pensato a un film singolo con un Batman vecchio e arrugginito, magari un giorno lo dirigerò. È il mio sogno.

