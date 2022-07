Batman la maledizione di Gotham: in arrivo un film animato basato sull’opera di Mike Mignola e Richard E. Pace

Durante il San Diego Comic-Con la Warner Bros. Home Entertainment ha annunciato la lavorazione di un film animato di Batman: The Doom That Came to Gotham (Batman la maledizione di Gotham), miniserie a fumetti del Cavaliere Oscuro scritta da Mike Mignola (Hellboy) e Richard E. Pace e disegnata da Troy Nixey.

L’opera presenta una rivisitazione in chiave lovecraftiana e horror delle origini di Batman, dei suoi alleati e di villain come Pinguino, Due Facce Mr. Freeze, Poison Ivy e Ra’s al Ghul.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto animato sul Crociato Incappucciato? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!