Negli ultimi giorni stiamo parlando con una certa costanza di Batman. Non tanto dell’ultima pellicola arrivata nelle sale, quella di Matt Reeves con Robert Pattinson, quanto in riferimento al passato cinematografico decisamente meno recente dell’icona della DC Comics.

Ieri abbiamo riportato le dichiarazioni rilasciate da Tim Burton a Empire circa Batman – Il ritorno, pellicola che quest’anno festeggia i 30 anni.

L’altro ieri abbiamo invece parlato dei due film diretti da Joel Schumacher, Batman Forever e Batman & Robin, ovviamente andando a toccare l’annosa questione dei capezzoli del costume dell’Uomo Pipistrello (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Oggi tocca invece a Uma Thurman che, intervistata da Entertainment Tonight, ha potuto ricordare la sua esperienza con Batman & Robin, il film del 1997 in cui George Clooney ha vestito i capezzoluti panni del Crociato di Gotham e lei quelli di Poison Ivy.

L’attrice spiega:

È stata una fantastica esperienza. Ho dovuto indossare un sacco di tute di gomma. Non avevo una maschera di gomma. Avevo la mia vera faccia. Ma, talvolta, avevo degli inserti di gomma sul volto. Quella è stata l’unica volta con cui ho lavorato con così tanta gomma, per quanto mi riguarda.

A seguire potete leggere la sinossi ufficiale di Batman & Robin così come riportata dal sito ufficiale della Warner Bros:

Il leggendario eroe dei fumetti ritorna sullo schermo in una produzione spettacolare, ricchissima di strabilianti effetti speciali. Questa volta i terribili pericoli che minacciano Gotham City sono due, il feroce Mr. Freeze (un Arnold Schwarzenegger di insolita perfidia) e la subdola Poison Ivy in grado di uccIdere con un bacio (Uma Thurman nel pieno della sua inquietante bellezza). Ma Batman (George Clooney, perfettamente a suo agio nella parte) non è più solo a combattere questi spaventosi nemici: al suo fianco il fidatissimo amico Robin (l’aitante Chris O’Donnell) e l’intrepida Batgirl (l’affascinante Alicia Silverstone). Il combattimento sarà arduo, ma Gotham City non è mai stata così in buone mani… Joel Schumacher, reduce dal successo di Batman Forever, torna a dirigere il supereroe nella sua avventura più emozionante; alla perfetta riuscita del film contribuiscono musiche, effetti speciali, fotografia e costumi degni del mito di Batman.