Il successo che, in questi giorni, sta ottenendodi Matt Reeves sottolinea, ancora una volta, l’enorme presa che l’icona della DC Comics ha sul pubblico dei cinema internazionali e l’innegabile fascino della distribuzione theatrical rispetto a quella delle novità in streaming.

Naturalmente, se nel corso del fine settimana avete visto The Batman o se, magari, avete intenzione di vederlo al cinema a breve, potrebbe esservi tornata la voglia di vedere o rivedere le altre pellicole che, nel corso dei decenni, la Warner Bros ha dedicato a quello che, a conti fatti, è il personaggio più popolare, amato e riconoscibile del pantheon DC. Un rapporto, quello fra Batman e il grande schermo, cominciato nel 1966 con Batman: The Movie, la prima pellicola cinematografica dell’Uomo Pipistrello interpretata da Adam West e realizzata sull’onda del successo della coloratissima serie TV che ha tenuto compagnia ai telespettatori americani dal 12 gennaio 1966 al 14 marzo 1968 per un totale di 120 episodi divisi in tre stagioni (veniva trasmessa dalla ABC, qualche decennio prima di diventare un asset della Disney).

Se non sapete come districarvi sul dove trovare i film di Batman nelle varie piattaforme streaming in abbonamento o nei vari store digitali, non vi preoccupate: siamo qui per aiutarvi!

Batman, ecco dove trovare in streaming in film della saga

Prima di elencare dove e come potete trovare in streaming i vari film che, dal 1966 a oggi, sono stati dedicati al Crociato di Gotham, una piccola precisazione: la nostra lista toccherà solo i film arrivati al cinema e non citeremo, pertanto, gli eventuali progetti animati destinati alla TV o al direct-to-video.

Premesso ciò, si comincia, in rigoroso ordine di uscita nelle sale.

Batman The Movie (1966): la pellicola con Adam West è disponibile a noleggio su Chili e Prime video a 3,99€ e per l’acquisto su Chili a 8,99€ e du Prime video a 7,99€

Batman (1989): il lungometraggio di Tim Burton è visibile in streaming gratuito per gli abbonati ad Amazon Prime Video e NOW. È anche disponibile per il noleggio o l’acquisto su Chili, Apple TV, Google Play, Microsoft, Prime Video, TIM Vision, Rakuten TV.

Batman – Il ritorno (1992): il secondo lungometraggio di Batman diretto da Tim Burton è disponibile in streaming gratuito per gli abbonati ad Amazon Prime Video e NOW/Sky Go. È noleggiabile o acquistabile su Chili, Apple TV, Google Play, Microsoft, Prime Video, TIM Vision, Rakuten TV.

Batman Forever (1995): il primo film dell’Uomo Pipistrello diretto da Joel Schumacher è in streaming gratuito per gli abbonati ad Amazon Prime Video e NOW/Sky Go. È anche fruibile a noleggio o in acquisto su Chili, Apple TV, Google Play, Microsoft, Prime Video, TIM Vision, Rakuten TV.

Batman & Robin (1997): il secondo, chiacchieratissimo lungometraggio del Crociato di Gotham con Joel Schumacher in “cabina di regia” è visibile gratuitamente dagli abbonati ad Amazon Prime Video e NOW/Sky Go. In vendita o a noleggio lo trovate su Chili, Apple TV, Google Play, Microsoft, Prime Video, TIM Vision, Rakuten TV.

The Dark Knight Trilogy di Christopher Nolan (2005, 2008, 2012): la celeberrima Trilogia formata da Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro e Il cavaliere Oscuro – Il ritorno è in streaming gratuito per tutti i sottoscrittori di un abbonamento ad Amazon Prime Video e NOW/Sky Go. I titoli sono acquistabili o noleggiabili singolarmente su Chili, Apple TV, Google Play, Microsoft, Prime Video, TIM Vision, Rakuten TV.

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016): il kolossal di Zack Snyder non è disponibile in streaming gratuito su nessuna piattaforma. Al momento è noleggiabile o acquistabile su Chili, Apple TV, Google Play, Microsoft, Prime Video, TIM Vision, Rakuten TV. Il prezzo del noleggio varia dai 2,99€ di TIM Vision ai 3,99€ degli altri store digitali. La copia digitale in vendita parte dai 4,99€ di Amazon Prime Video agli 11,99€ di Google Play.

LEGO Batman – il film (2017): come il film di Snyder, anche il divertente cartoon dedicato alla versione LEGO di Batman non è disponibile in streaming gratuito ora come ora. È a noleggio e in vendita su Apple TV, Chili, Rakuten, Google Play, Amazon Prime e Microsoft.

Justice League (2017): su Apple TV, Chili, Rakuten, Google Play, Amazon Prime e Microsoft è disponibile in vendita o noleggio.

Zack Snyder’s Justice League (2021): la versione director’s cut di Justice League è in streaming gratuito su NOW e Sky. In questo momento non è noleggiabile da nessuna parte, ma può essere comprato in copia digitale su Apple TV, Chili, Rakuten, Google Play, Amazon Prime e Microsoft a un costo che spazia dai 4,99€ di Amazon Prime Video ai 14,99 di Rakuten TV.

Per chi fosse interessato all’acquisto delle varie pellicole, segnaliamo che Apple TV ad esempio propone due “cofanetti digitali”, uno dedicato ai due Batman di Tim Burton e ai due di Joel Schumacher e uno per la Trilogia di Nolan, a 19,99€ ciascuno, offrendo quindi la possibilità di risparmiare qualche euro rispetto all’acquisto singolo dei vari lungometraggi.

Quando arriverà in streaming The Batman?

Al momento è ancora prematuro sapere, con certezza, quando sarà disponibile in streaming il nuovo film del Crociato di Gotham che, lo ricordiamo, è attualmente visibile solo ed esclusivamente nei cinema e lo sarà ancora a lungo. Qualche settimana fa però, Jason Kilar, CEO di WarnerMedia, ha rivelato che il kolossal di Matt Reeves arriverà in streaming su HBO Max esattamente il 46° giorno dopo l’esordio theatrical (in sostanza dal 19 aprile). Ricordiamo infatti che la Warner, nel 2022, ha stabilito una finestra esclusiva di permanenza in sala pari a 45 giorni. Una volta trascorsi, i vari film della major approderanno in streaming su HBO Max. Attenzione però: questo discorso vale solo per gli Stati Uniti anche perché in Italia HBO Max non è neanche disponibile. Probabilmente però, una volta che The Batman sarà approdato in piattaforma nel mercato domestico, si comincerà a capire qualcosa anche circa la release streaming, digital e home video italiana.

Vi ricordiamo che The Batman è uscito al cinema lo scorso 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda.

