Be Mine: in arrivo per San Valentino la nuova esperienza VR a tema slasher di Eli Roth

In vista di San Valentino, su Meta Quest TV è in arrivo la nuova esperienza VR, a 180 e 360 gradi, di Eli Roth, dal titolo BE MINE: A VR Valentine’s Slasher. La storia, dalla durata di 30 minuti, segue le avventure di una ragazza perseguitata da uno stalker mascherato da Cupido . Ecco la sinossi completa:

Becca sta per organizzare la migliore festa di San Valentino di sempre. C’è solo una postilla: tutti gli invitati sono segretamente lì per aiutarla a catturare il suo stalker di San Valentino, un anonimo maniaco con una maschera da Cupido che uccide ogni uomo che si avvicina a lei con arco e frecce. Ma questo San Valentino sarà un po’ diverso, perché tutti sono pronti a smascherare l’assassino che cammina in mezzo a loro. Con l’aiuto della polizia, delle sue amiche e della confraternita della porta accanto, Becca e la sua squadra si battono per fermare la carneficina e scoprire il misterioso segreto che si cela dietro un sanguinoso massacro di San Valentino.

Scritto da Roth, diretto da Adam MacDonald, prodotto da Crypt TV e Roth in associazione con Cream Productions, BE MINE è interpretato da Peyton List (Cobra Kai), Inanna Sarkis (After 2) e Alanna Ubach (Euphoria). Spiega Roth:

Ho vissuto un’esperienza incredibile realizzando con Meta Trick-VR-Treat [sua precedente VR per Meta Quest, arrivata per Halloween], e con BE MINE abbiamo voluto spingere l’esperienza ancora più in là, creando una vera e propria avventura narrativa in cui ci si trova al centro di un film slasher. Ho scritto BE MINE sapendo cosa funzionava meglio in VR, ma spingendomi oltre i confini con nuove idee e tecniche, e i risultati sono a dir poco entusiasmanti. Abbiamo creato una vera e propria esperienza horror immersiva. Sono un grande fan di Adam MacDonald da molto tempo, e quello che lui e l’incredibile cast hanno portato in vita è qualcosa di diverso da qualsiasi altra cosa abbia mai provato. Credo che i fan dell’horror lo ameranno assolutamente. Preparatevi, è un momento maledettamente divertente.

Ecco Roth sul set insieme a Peyton List:

Photo credit: Courtesy of Crypt TV

BE MINE sarà disponibile per la visione on-demand in VR su Meta Quest TV a partire dalle quattro di notte dell’undici febbraio. Chi non ha un visore Meta Quest 2 o Meta Quest Pro potrà visionare il cortometraggio su Facebook e Instagram.

