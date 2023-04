In Beau ha paura, nuovo film di Ari Aster dal 27 aprile nei cinema italiani (LEGGI LA RECENSIONE), il protagonista è interpretato in età adulta da Joaquin Phoenix, in quella adolescenziale da Armen Nahapetian. Il poster del film presenta tutte insieme quattro versione del personaggio, tanto da portare molti spettatori a credere che Nahapetian non sia una persona vera, ma Phoenix stesso ringiovanito con una tecnologia apposita di de-aging.

“Sono andato al cinema qualche settimana fa e uno degli impiegati indicava il poster dicendo: “Oh, mio Dio, sei reale!“, ha racconta il giovane attore in un’intervista con Variety.

Per ribadirlo a tutti, l’interprete ha anche aggiornato la propria biografia su Instagram, sottolineando di “non essere un’ Intelligenza Artificiale“. “È per metà uno scherzo e per metà una cosa seria“, commenta. “Ho pensato che alla fine la gente avrebbe capito che sono un ragazzo vero“.

Ma non solo: ha anche condiviso un video su Tik Tok per provare che non è un prodotto della CGI. Lo potete vedere qui sotto:

Nel cast di Beau ha paura troviamo anche Nathan Lane (vincitore di un Emmy per “Only Murders in the Building” Tv, “The Producers – Una gaia commedia neonazista”), la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan (“Il ponte delle spie”, “Birdman”,“Gone Baby Gone”), con l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey (la serie tv “The Staircase – Una morte sospetta”, “Café Society”, “Scream 3”, “Superman Returns”, “BladeTrinity”) e la vincitrice di Grammy Patti LuPone (“American Horror Story” Tv, “L’accademia del bene e del male”). Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Lasciate un commento!

FONTE: Variety/Instagram/TikTok

Classifiche consigliate