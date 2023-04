In un’intervista con Indiewire, Ari Aster ha rivelato alcuni retroscena sulla performance di Joaquin Phoenix nel suo nuovo film Beau ha paura (GURDA IL TRAILER), in arrivo in Italia a fine aprile. Il regista inizia raccontando le trattative con l’attore per il ruolo del protagonista:

Ho contattato Joaquin nell’estate del 2020. È stato un corteggiamento molto lungo, fatto di telefonate su Zoom e di lui che diceva: “Perché c*zzo dovrei farlo?” E io: “Non lo so, non chiedermelo“. E alla fine ha ceduto. Credo che un ragazzo gli abbia detto: “Oh, dovresti farlo“.

Nel corso del film, vedremo il protagonista imbarcarsi in un’ “emozionante odissea attraverso varie stagioni della sua esistenza“, in cui, tra le altra cose, viene accoltellato, gli sparano, sfonda un vetro, viene investito da un’auto. Nel portare sullo schermo tutto questo, Phoenix non si è mai tirato indietro:

Ogni cosa pericolosa che Beau fa [nel film], Joaquin l’ha fatta. Questo è la cosa sorprendente su di lui. Pensavo che sarebbe stato in grado di fare tutto una volta e poi di non ripeterlo, ma è così tecnico, e parte di ciò che è stato stupefacente è il fatto che deve farsi strada attraverso tutto, e tutto deve sembrare onesto.

Il regista ricorda così un momento particolare delle riprese:

Alla fine del film, era l’ultima settimana, lui stava lavorando con Patti [LuPone], e c’era una scena molto intensa per Patti, ed era un’inquadratura su di lei, non su di lui. All’improvviso, [Phoenix] è uscito dall’inquadratura e mi sono arrabbiato molto perché era una ripresa molto buona. Mi sentivo confuso, così sono andato dietro l’angolo verso il monitor, e lui era collassato. Era svenuto. Sapevo che non era una cosa buona perché lasciava che la gente lo toccasse. Le persone si stavano occupando di lui e lui lo stava permettendo, ed era molto confuso. È svenuto. È svenuto nella ripresa di qualcun altro. L’inquadratura era per loro, non per lui, lui li stava aiutando. Era lì per loro, al punto che è svenuto. È molto poetico che sia svenuto in un’inquadratura di qualcun altro.

Il cast di Beau ha paura comprende anche Nathan Lane (vincitore di un Emmy per “Only Murders in the Building” Tv, “The Producers – Una gaia commedia neonazista”), la candidata all’Oscar e al Golden Globe Amy Ryan (“Il ponte delle spie”, “Birdman”,“Gone Baby Gone”), con l’attrice nominata al Golden Globe Parker Posey (la serie tv “The Staircase – Una morte sospetta”, “Café Society”, “Scream 3”, “Superman Returns”, “BladeTrinity”) e la vincitrice di Grammy Patti LuPone (“American Horror Story” Tv, “L’accademia del bene e del male”).

FONTE: Indiewire

