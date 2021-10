di recente è stato intervistato al Tonight Show di Jimmy Fallon per parlare dell’uscita disu Netflix e ha approfittato per parlare anche di, il film d’animazione del 2007 diretto da Simon J. Smith e Steve Hickner e da lui scritto.

Seinfeld prestava la voce all’ape Berry nel film e si è scusato per il sottotesto romantico che legava il suo personaggio a quello di Vanessa, con la voce di Renée Zellweger:

Mi scuso per quello che risulta un sottotesto sessuale imbarazzante in Bee Movie. Non è stato intenzionale, davvero, ma dopo l’uscita mi sono reso conto che non fosse appropriato per i bambini. Sembrava che l’ape avesse debole per lei e non è una buona idea per un film destinato all’intrattenimento dei bambini.