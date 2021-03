Lo scorso luglio vi abbiamo annunciato che Dylan O’Brien (il protagonista della saga Maze Runner) e Viggo Mortensen sarebbero stati i protagonisti del cast del nuovo film di Peter Farrelly, regista dell’acclamato Green Book, intitolato The Greatest Beer Run Ever.

Di acqua sotto i ponti ne è passata visto che, come riporta Deadline, il progetto ha cambiato un po’ volto. Innanzitutto, gli Apple Studios sono in trattative per finanziare la pellicola, e poi nel cast non ci saranno più Mortensen e O’Brien, ma Russell Crowe e Zac Efron.

Bill Murray, inoltre, potrebbe ottenere un’offerta per un altro ruolo secondario.

Il film sarà un adattamento cinematografico del romanzo di Joanna Molloy e John “Chickie” Donohue (The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War) basato sulla storia vera di quest’ultimo, che nel 1967 lasciò New York per rintracciare alcuni suoi amici nell’esercito e bere qualche birra con loro… mentre erano in Vietnam a combattere.

Farrelly ha scritto la sceneggiatura insieme a Brian Currie (Green Book) e a Pete Jones (Hall Pass).

