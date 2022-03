Si parla da anni e anni della possibilità di un, di un sequel del secondo lungometraggio cinematografico di Tim Burton, arrivato nei cinema nel 1988 a tre anni di distanza dall’esordio di Pee-wee’s Big Adventure. In tutto questo tempo però, non abbiamo mai visto nulla di concreto muoversi o profilarsi all’orizzonte.

The Ankler (via Deadline) segnala adesso che la Plan B, la società di produzione di Brad Pitt, sarebbe salita a bordo di questo progetto in gestazione da lungo tempo presso la Warner Bros. Il magazine scrive che il seguito della pellicola è nelle fasi iniziali di sviluppo e non c’è ancora una sceneggiatura. Allo stato attuale, sono gli unici dettagli disponibili.

Beetlejuice – Spiritello porcello è uscito nel 1988 nelle sale. Con un budget di circa 15 milioni, finì per incassarne 75 a livello globale. Dopo questa pellicola, Tim Burton ha portato al cinema il suo primo Batman in cui Bruce Wayne era interpretato proprio dall’attore che, in Beetlejuice, interpretava il ben noto “bio esorcista”.

Lo scorso ottobre, Seth Grahame-Smith, che ha collaborato con Tim Burton scrivendo la sceneggiatura di Dark Shadows e che avrebbe dovuto rinnovare la partnership artistica proprio per Beetlejuice 2, ha potuto spiegare perché non si è mai arrivati ai blocchi di partenza del film. A suo modo di vedere “c’erano almeno 10 milioni di modi differenti per creare un sequel mal riuscito e solo 4 per farlo bene”, cosa che lui, come scrittore, non è riuscito a fare (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

