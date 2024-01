Dopo tanta attesa, vedremo Beetlejuice 2 in sala il prossimo 6 settembre, e i fan del film di Tim Burton avranno certamente molte soddisfazioni dal sequel.

Catherine O’Hara (Delia Deetz nel primo film) ha fatto due chiacchiere con People e ha parlato della sua esperienza sul set e della rimpatriata con Michael Keaton:

Ho una piccola scena a tu per tu con Michael nei panni di Bettlejuice nel sequel. Nel primo film avevo già avuto scene con lui, ma erano tutte di gruppo mentre ora c’è un momento in cui siamo solo noi due. Ed è stato davvero folle, pazzesco ed emozionante trovarsi faccia a faccia con Beetlejuice in persona! Lui è identico a com’era nel primo film. Devo dire che il caro Beetlejuice è invecchiato bene!