È ufficiale: Beetlejuice 2 ha una data di uscita. Il film diretto nuovamente da Tim Burton arriverà nei cinema di tutto il mondo il 6 settembre 2024, una data che la Warner Bros. aveva “prenotato” da tempo nei calendari cinematografici: è il weekend successivo al Labor Day e per la major è storicamente fortunato, grazie ai successi di It e di The Nun (quest’anno l’8 settembre uscirà The Nun 2).

Seguito del classico del 1988, Beetlejuice 2 riunirà Burton con Michael Keaton e la giovane Jenna Ortega (Mercoledì). Una prima bozza della sceneggiatura era stata scritta da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg (anche produttori), mentre Mike Vukadinovich ha scritto l’ultima versione.

Le riprese inizieranno ufficialmente domani.

Fonte: Deadline

