Beetlejuice 2: Jenna Ortega in trattativa per unirsi al cast del sequel del film di Tim Burton

Dopo Mercoledì, la popolare serie TV disponibile in streaming su Netflix, Tim Burton e Jenna Ortega potrebbero lavorare insieme anche a Beetlejuice 2, il sequel della popolare pellicola del 1998 con Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis e Winona Ryder.

Stando a Deadline, Jenna Ortega sarebbe difatti in fase di trattativa con la Warner Bros considerato che le riprese di Beetlejuice 2 dovrebbero partire a maggio in quel di Londra. Tuttavia, il budget del progetto non è ancora stato stabilito, quindi c’è ancora un po’ di tira e molla in corso. Se tutto andrà a buon fine, la giovane attrice interpreterà la figlia di Lydia, il personaggio interpretato da Winona Ryder nell’originale.

Parlando della possibilità di girare Beetlejuice 2, Tim Burton si era così espresso lo scorso ottobre:

So se sto facendo un film solo ed esclusivamente nel momento in cui sono materialmente su un set a girarlo. È qualcosa che germoglia da un seme più che da dichiarazioni di sorta. Ora come ora sto lavorando ad alcune idee, ma è tutto allo stadio decisamente preliminare. Vediamo come va. Cosa ve ne pare come non-risposta?

Qua sotto trovate invece la nostra intervista col regista fatta in occasione dell'ultima edizione di Lucca Comics & Games:

