Sono anni e anni che si parla della possibilità di un, sequel del secondo lungometraggio cinematografico di Tim Burton, arrivato nei cinema nel 1988.

Lo sa bene Danny Elfman, celebre compositore che ha parlato con Comicbook del progetto di lunghissima gestazione:

Non ne ho idea, sento voci esattamente come voi. Mi sono imbattuto in Michael Keaton qualcosa come sette anni fa e mi ha detto: “Allora Beetlejuice 2 si fa!” e io gli ho risposto: “Ah sì?“. E poi non ne ho saputo più nulla, perciò faccio parte della squadra: “Finché non vedo, non ci credo“.