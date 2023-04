Durante la CinemaCon di Las Vegas, la Warner Bros ha sostanzialmente confermato che Beetlejuice 2, il sequel della popolare pellicola del 1988 con Michael Keaton, Alec Baldwin, Geena Davis e Winona Ryder, è in fase di sviluppo.

Comic Book scrive che durante la presentazione della major è stata mostrata una sizzle reel dedicata ai 100 anni di storia dello studio (TUTTI I DETTAGLI SUL CENTENARIO DELLA WARNER) che, chiaramente, non si è limitata a celebrare il passato, ma ha gettato uno sguardo anche al futuro con passaggi di pellicole quali Aquaman 2, Furiosa, Barbie, Blue Beetle e The Flash mostrando poi anche i logotitoli (presumibilmente provvisori) di progetti in fase di sviluppo come Superman: Legacy, The Batman Part II, e Beetlejuice 2.

Effettivamente, di Beetlejuice 2, abbiamo parlato anche qualche settimana perché a quanto pare, dopo Mercoledì, la popolare serie TV disponibile in streaming su Netflix, Tim Burton e Jenna Ortega potrebbero lavorare insieme anche a questo film. La giovane attrice dovrebbe interpretare la figlia di Lydia, il personaggio interpretato da Winona Ryder nell’originale. Stando ad alcune indiscrezioni che abbiamo intercettato, le riprese della pellicola sarebbero effettivamente imminenti e dovrebbero partire proprio a maggio a Londra.

