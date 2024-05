Le nuove copertine – standard e per abbonati – del popolare magazine Empire, sono tutte dedicate a Beetlejuice Beetlejuice, la nuova pellicola di Tim Burton in cui Michael Keaton tornerà nei panni del leggendario bio esorcista.

Le potete ammirare direttamente qua sotto:

L’edizione online di Empire propone anche alcune dichiarazioni sia di Tim Burton che di Michael Keaton. Cominciamo dal regista che racconta come l’esperienza con la serie Netflix Mercoledì gli abbia fatto ritrovare la voglia di tornare a dirigere un film:

Mercoledì però lo ha lasciato creativamente rinvigorito, e quando gli sceneggiatori della serie Netflix – Alfred Gough e Miles Millar – hanno scritto la sceneggiatura che sarebbe poi diventata Beetlejuice Beetlejuice, ne è risultata una storia che Tim Burton a sentito a livello personale.

Fin dal primo film, mi identifico davvero con Lydia. Era un personaggio che capivo, a cui tenevo molto. Il nuovo film è diventato molto personale per me, proprio attraverso il personaggio di Lydia. Cosa le è successo? Cosa succede alle persone, cosa succede a tutti noi col passare del tempo? Qual è il tuo viaggio da adolescente gotico un po’ strano a quello che diventi 35 anni dopo?

Poi aggiunge:

A volte, quando invecchi, perdi un po’ te stesso. È proprio così che mi sento e mi sono sentito. Percorri un cammino… per me è accaduto che ho iniziato a fare film, alcuni buoni, altri cattivi. Fai un percorso. Quindi è questo che ha reso tutto più importante e personale per me, tutte quelle sensazioni. Hai relazioni che ti cambiano, hai figli che ti cambiano. Dopo tutti questi anni, è diventata quella la ragione per farlo. Mi identificavo con Lydia allora, e mi identifico con lei adesso.