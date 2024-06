Mi sono chiesta molto spesso chi fosse diventata con il passare degli anni, chi fosse adesso. Ma alla fine mi sono sempre risposta che volevo semplicemente che fosse sempre Lydia, non poteva perdere niente di ciò che era da giovane.

Al tempo stesso ovviamente non potrà mai essere la stessa persona, si sarà evoluta in un certo senso ma, al tempo stesso, senza perdere la scintilla che aveva la prima volta che l’abbiamo conosciuta. È stata una bella sfida per me.